Cele mai bune femei ale zodiacului. Eşti fericit dacă le ai alături

Cu ele alaturi, viata oricarui barbat este de vis!

TAUR



Are incredere in propria persoana si ofera incredere si celor din jur. Va incerca mereu sa impace pe toata lumea.



VARSATOR



Stie sa isi asume responsabilitatea pentru propriile actiuni. Este inteligenta si are un suflet mare.



CAPRICORN



Pare rece, insa femeia Capricorn are un suflet urias atunci cand ajunga sa te cunoasca mai bine.



SAGETATOR



Are o viziune curajoasa asupra vietii si o atitudine care te va face sa o indragesti din prima clipa. Este prietenoasa, adora sa iasa in oras.



GEMENI



Este acolo cand ai nevoie de ea si are grija de sufletul tau atunci cand simte ca ceva este in neregula cu tine.



BALANTA



Este prietena careia ii poti spune orice, oricand. Este disponibila la orice ora din zi si din noapte si ar face orice ca sa-ti fie bine. Isi pune sufletul pe tava in fata ta.

