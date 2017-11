Cele mai bune alimente pe care să le mănânci înainte de culcare

Somnul de calitate este extrem de important pentru starea generala de sanatate. Odihna de peste noapte poate reduce riscul de a dezvolta anumite afectiuni, iti mentine creierul sanatos, ajuta digestia si imbunatateste functionarea sistemului imunitar. In general, medicii recomanda un somn neintrerupt de 7-9 ore pe noapte.

In ciuda acestui lucru, sunt destui oameni care nu se pot odihni, in principal din cauza insomniei.



Exista mai multe strategii prin care sa-ti imbunatatesti calitatea somnului de noapte, inclusiv schimbari in dieta. Iata cele mai bune alimente pe care sa le mananci inainte de a merge la culcare.



1. Kiwi



Este un fruct sarac in calorii, insa bogat in nutrienti. In plus, contine si acid folic si potasiu ca si alte minerale in cantitati rezonabile. Consumul de kiwi ajuta digestia, reduce inflamatia si scade colesterolul, multumita cantitatii de fibre si antioxidanti pe care ii ofera.



Kiwi este considerat unul dintre cele mai bune alimente pe care le-ai putea manca inainte de a merge la culcare intrucat contine serotonina, un neurotransmitator care ajuta la reglarea ciclului de somn.



