Cele mai bune 20 de alimente pentru copilul tău. Tu ştii care sunt?

Că orice mămică adevărată, îți dorești ce este mai bun pentru copilul tău! Iată care sunt cele mai bune 20 de alimente care nu trebuie să lipsească din alimentația celui mic, dacă vrei să se dezvolte armonios atât din punct de vedere fizic cât și intelectual!

Lista de alimente

1. Banane - sursă de potasiu și vitamina B6;

2. Brocolli - conțîn beta-caroten, acid folic, vitamina C, fier și calciu și mai ales o substanță numită sulforafan;

3. Pepene cantalup - sursă de beta-caloten și vitamina C;

4. Tărâțe - bogate în fibre;

5. Spanac - sursă de calciu, vitamina B, ribloflavina, beta-caroten, fier și acid folic;

6. Germeni de grâu - sursă de vitamina E;

7. Semințe de dovleac – oferă fibre, fier, zinc, magneziu și cupru;

8. Semințe de floarea soarelui – pline de vitamina E;

9. Ulei de măsline – înseamnă grăsimi nesaturate;

10. Lapte – aliment bogat în calciu și vitamina D;

11. Legume - sursă de fier, zinc, magneziu, cupru, acid folic și fibre;

12. Portocală și citricele - multă vitamina C;

13. Pâine din grâu integral – sursă de fier, vitamine B1, B2, B3, B6, E, acid folic, cupru, vitaminele C și B6;

14. Peste - sursă de acizi grași omega 3 și antioxidantul numit seleniu;

15. Lapte praf cu procent scăzut în grăsimi – oferă calciu și vitamina D;

16. Carne de pui fără piele - bogată în proteine și săracă în grăsimi;

17. Orez brun - singurul orez care conține vitamina E;

18. Orez sălbatic – aduce cel mai mare procent de zinc, magneziu și vitamina B6;

19. Tărâțe de ovăz - conțîn fibre solubile care ajută la controlul zahărului din sânge;

20. Iaurt - eficace în prevenirea și tratarea diareei.



După cum ai putut să îți dai seama, aceste 20 de alimente provin din surse variate și te ajută să diversifici sănătos alimentația!

