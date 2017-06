Cele două lucruri care îl fac pe iubitul tău să te înşele

Folosindu-se de o metodă complexă, cercetătorii au descoperit cei doi factori care îl pot încuraja pe iubitul tău (sau pe tine) să caute fericirea în afara căminului. Află despre ce este vorba din rândurile de mai jos!

Era nevoie ca mințile strălucite de la Harvard să analizeze problema presantă a trădărilor pentru a putea primi un răspuns la cea mai veche întrebare a lumii „de ce m-a înșelat?”. În timp ce până acum consultam liste nesfârșite de potențiale greșeli care îl îndepărtau de noi sau credeam că există un tipar de bărbați predispuși la trădare, acum am aflat care sunt cele două cauze ale înșelatului: extrem de simplu și la obiect, dar nu mai puțin dureros.

Ne pare rău dacă nu te poți abține să listezi frumusețea între primele trei trăsături ale partenerului ideal, deoarece atractivitatea a fost clasată de către experții de la Harvard drept principal factor al infidelității. În studiul intitulat „Attractiveness and relationship longevity: Beauty is not what it is cracked up to be”, condus de psihologul Christine Ma-Kellams, concluzia este dureroasă pentru femeile care fac o pasiune pentru bărbații frumoși (și viceversa).

