Cele două ingrediente de bază care te ajută să ai un somn odihnitor

Un studiu realizat de Fundatia Sleep a constatat ca, desi numarul mediu de americani doarme aproximativ 7 ore si 36 de minute in fiecare noapte, 35% declara calitatea somnului drept „saraca” sau „doar de ajuns”. 20% dintre americanii intervievati au declarat ca nu s-au trezit cu sentimentul de reimprospatare in saptamana anterioara studiului.

2 ingrediente de baza te ajuta sa ai un somn odihnitor – Solutia: Sare himalayana si miere



In plus fata de o varietate de schimbari de stil de viata pe care le puteti face pentru a va spori calitatea somnului, mierea si sarea himalayana pot face minuni pentru a va asigura ca dormiti adanc in fiecare noapte.



Tot ce veti avea nevoie sunt 5 lingurite de miere si o lingurita de sare himalayana. Se amesteca cele doua ingrediente impreuna si se depoziteaza intr-un borcan de sticla. Cand sunteti gata de culcare, luati o lingura din amestec si puneti-l sub limba. Lasati-o sa se dizolve in mod natural.



