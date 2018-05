Cele două activităţi care sporesc considerabil eficienţa creierului

Creierul poate fi antrenat pentru a fi mai eficient si, potrivit unui nou studiu, exista doua activitati care sporesc in mod considerabil eficienta. Daca inveti sa canti la un instrument muzical sau sa vorbesti o limba straina, iti antrenezi creierul pentru a fi mai eficient, arata un nou studiu.

Cercetatorii canadieni de la Rotman Research Institute au descoperit ca muzicienii si oamenii bilingvi folosesc mai putine resurse ale creierului atunci cand finalizeaza o sarcina care implica folosirea memoriei, potrivit adevarul.ro, care citeaza The Independent.



Astfel, potrivit studiului publicat in Annals of the New York Academy of Sciences, persoanele cu background muzical sau bilingv au activat retele din creier diferite si au prezentat mai putina activitate a cortexului decat persoanele care vorbeau doar o limba si nu aveau pregatire muzicala, atunci cand aveau de indeplinit o sarcina.



Aceste constatari arata ca muzicienii si persoanele bilingve au nevoie de mai putin efort pentru a indeplini aceeasi sarcina cu persoanele fara acest tip de background, ceea ce ar putea, de asemenea, sa le protejeze impotriva declinului cognitiv si sa intarzie debutul dementei, spune dr. Claude Alain, unul dintre autorii studiului.