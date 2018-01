FOTO EXPLICATIE: Cele 4 băuturi care ard grăsimea în exces din corp. Te slăbesc şi îţi accelerează metabolismul

Exista patru bauturi simple si naturale care te ajuta sa slabesti rapid. Le poti prepara la tine acasa, din ingrediente ieftine.

Smoothie-urile de fructe si legume iti ofera vitamine, iti dau energie si pot deveni o parte importanta a dietei tale. Este recomandat sa bei doua portii pe zi pentru a lupta cu greutatea in plus si sa ajungi in forma dorita cat mai repede.



1. Smoothie cu rosii si merisoare



Te ajuta sa scapi de toxinele din corp si iti satisface pofta de dulce. Pune intr-un blender jumatate de cana de rosii tocate, jumatate de cana de merisoare si o lingurita de miere.



2. Smoothie cu ananas si grapefruit



Consumul regulat al acestui suc te va ajuta sa slabesti in mod corect si sanatos. Amesteca patru felii de ananas cu jumatate de grapefruit taiat in felii mici, o lingurita de miere si gheata. Il poti consuma la micul dejun.



