Cele 3 zodii care presimt necazurile. Nimic nu le ia pe nepregătite!

Aceste trei zodii au o intuitie extraordinara si presimt lucrurile rele. Vestile proaste aproape ca nu le iau niciodata prin surprindere.

RAC - Simti prea multe



Racii sunt plangaciosi, insa au motive. Receptivitatea lor emotionala este mai ridicata ca a oricarei alte zodii. Sunt receptivi la toate semnalele din jurul lor, precum si la sentimentelor persoanelor de langa ei. Daca cineva isi doreste sa le dea o veste proasta, Racii stiu deja ce urmeaza.



SCORPION - Stii deja multe lucruri



Scorpionii nu par niciodata suprinsi. Au un simt care le spune exact ceea ce urmeaza sa se intample. Nu pot fi pacaliti si sunt extrem de constienti de tot ce misca in jurul lor.



PESTI - Ai mereu energii noi in jurul tau



Pestii au ceva magic in privire si in gandire, scrie girly.ro. Stiu deja tot ce urmeaza sa se intample, asa ca nimic nu ii ia pe nepregatite. Simt orice. Sunt atat de conectati cu mediul inconjurator, incat par ireali.