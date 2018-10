Cele 3 zodii care adoră aventurile de-o noapte. Nu faci casă bună cu ele!

Aceste trei zodii nu isi doresc sa se implice in relatii serioase. Zboara din floare in floare, fara sa simta nevoia de un partener stabil.

Gemeni



Adori schimbarile si esti in cautare de noi experiente intotdeauna. Vrei sa te distrezi si nu ai nevoie de relatii serioase. Iti doresti sa ai multi prieteni, insa nu te atasezi prea mult de persoanele din jurul tau.



Sagetator



Esti cel mai independent semn zodiacal. Pentru a-ti prioritiza libertatea, esti in cautare de noi experiente si aventuri. De aceea, nu iti place sa te implici in relatii de lunga durata.



Leu



Esti o explozie de energie si pasiune, adori sa iti urmaresti prada si sa o prinzi. De aceea esti mereu in cautare de altceva, scrie girly.ro.