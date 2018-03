Cele 10 reguli de aur care te ajută să mănânci mai puţin şi să nu te îngraşi

Ai observat ca atunci cand iei masa in oras cu cineva, tinzi sa te saturi mai repede decat atunci cand mananci singur acasa, la televizor, sau cand iei pranzul la birou? Ritmul in care mancam influenteaza si cantitatea de mancare pe care o introducem in corp.

Daca iti doresti sa slabesti fara restrictii majore, descopera cele zece reguli de aur care ar trebui sa guverneze obiceiurile alimentare!



Mananca in compania cuiva



Indiferent ca esti acasa, la serviciu sau prin oras, incearca pe cat posibil sa fii intotdeauna insotita la masa. De ce? Oamenii mananca mai lent atunci cand nu iau masa singuri. Creierului uman ii ia 20 de minute ca sa genereze senzatia de satietate. Daca mananci repede, cu imbucaturi mari si mestecand rapid, atunci in aceste 20 de minute vei manca mai mult decat daca vei lua imbucaturi mici si vei mesteca lent.



Totodata, atunci cand suntem acompaniati la masa, nu doar ca facem conversatie, dar suntem si mai atenti la modul in care mancam. Mai exact, nu mananci ca haplea pentru ca nu vrei sa oferi o impresie gresita celui care te insoteste. Luand masa impreuna cu cineva, vei reusi sa mananci mai putin fara efort, asadar, vei introduce mai putine calorii in organism.



