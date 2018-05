Care este cel mai sănătos tip de sare

Care este el mai sănătos tip de sare? Sunt multi cei care se intreaba care este cel mai sanatos tip de sare. Cert este ca, in cantitati peste masura, sarea este daunatoare. Insa are si beneficii esentiale.

In primul rand, prin consumul de sare de mare naturala, de exemplu, sunt sustinute mecanismele de aparare ale organismului fata de virusuri precum virozele respiratorii.



Sarea mai are efect de neutralizare a acizilor rezultati in urma proceselor metabolice. Este esentiala pentru functionarea normala a muschilor si a nervilor, scade colesterolul „rau” si regleaza nivelul glicemiei.



Atentie, foarte important, toate aceste beneficii apar cand cantitatea de sare consumata este cea recomandata.



Dintre toate tipurile, sunt mai multe studii care arata ca cea mai sanatoasa sare ar fi cea de Himalaya. Are in compozitie iod natural, contine peste 80 de minerale si este de ajutor in echilibrarea PH-ului organismului. De asemenea, pe lista de tipuri bune de sare pentru mancare mai este si sarea de mare. Aceasta are un continut de minerale, insa ar trebui cumparata sub forma de cristale, sa nu fie procesata sau rafinata.

Si sarea iodata este recomandata, daca este naturala, fara adaosuri de iod sintetic. Pe piata mai exista si un tip de sare dietetica, in care sodiul este inlocuit cu potasic, acid citric, amidon si stabilizatori. Aceasta este recomandata mai ales celor care sufera de retentie de apa sau hipertensiune.

