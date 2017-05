Cel mai detestat videoclip muzical din toate timpurile

O melodie aparent nevinovată a unei vedete pop din Germania, Bibi H, a reușit contra-performanța să strângă aproape 2,3 milioane de dis-like-uri pe YouTube în mai puțin de o lună.

Nu este clar ce a reușit să-i enerveze atât de rău pe spectatori la clipul "How It Is" al nemțoaicei de 24 de ani. Pot fi versurile, poate fi refrenul bizar care se repetă obsedant: Wap-bap, ba-da-di-da-da.

În orice caz, piesa a urcat rapid pe locul 6 în topul all-time al melodiilor cu cele mai negative reacții pe YouTube.

Partea plină a paharului este că melodia a strâns aproape 40 de milioane în doar 25 de zile, potrivit News.com.au.