Cel mai bun soţ din horoscop: află cu cine ar trebui să te căsătoreşti!

Nu este uşor să găseşti un bărbat care să fie exact aşa cum îţi doreşti tu ori măcar să se apropie cât mai mult de idealul tău la acest capitol. Lasă îndoielile deoparte şi aruncă un ochi pe topul cel mai bun soţ din horoscop. Bineînţeles, nu este ceva bătut în cuie pentru că, într-adevăr, compatibilitatea joacă un rol important într-o căsnicie, însă există anumiţi bărbaţi care se încadrează mai uşor în topul celor mai buni soţi din horoscop faţă de alţii.

4. Gemeni



Bărbatul născut sub influenţă acestui semn astrologic se poate dovedi un soţ destul de bun. Alături de el, nu vei simţi niciodată în spate colţii monotoniei şi cu siguranţă nu vei mai cunoaşte pe cineva care să condimenteze relaţia de cuplu aşa cum o face el. Chiar dacă nu te poţi baza întotdeauna pe acest reprezentant, luând în considerare nesiguranţa pe care o are în anumite privinţe, totuşi poţi să duci o viaţă plăcută lângă el. Este glumeţ, spontan, tandru şi are o imaginaţie bogată în multe privinţe.

3. Rac



Un alt nativ care este bun de luat acasă şi păstrat toată viaţă este cel născut în zodia Rac. Se implică în activităţi de familie cu drag, venind chiar el cu tot felul de propuneri interesante în acest scop. Dă dovadă de tandreţe şi romantism, astfel că nevasta lui nu se va putea plânge niciodată în privinţa faptului că nu îi dă atenţia pe care şi-o doreşte, dimpotrivă. Totuşi, ea trebuie să aibă grijă pentru că acest reprezentant este destul de sensibil şi poate fi rănit cu uşurinţă, caz în care îşi poate schimbă treptat atitudinea la polul opus.



2. Peşti



Nici bărbatul Peşti nu se lasă mai prejos la capitolul „cel mai bun soţ din horoscop", ci se încadrează pe al doilea loc din top. El îşi susţine soţia mai bine ca nimeni altcineva şi o iubeşte fără limite. Ar putea să facă orice pentru ea şi luptă pentru ca relaţia să rămână unită. Mai mult de atât, nu îi stă mintea la infidelităţi, aşa că nevasta lui poate să stea liniştită în privinţa faptului că ar putea să o înşele vreodată. Probabil că nu ar muscă din fructul oprit nici măcar dacă s-ar ruga femeile de el.

1. Taur



De departe cel mai bun soţ din horoscop, bărbatul din zodia Taur se dedică familiei trup şi suflet. El dă dovadă de fidelitate, aşa că există puţine şanse să facă vreun pas greşit şi să cadă pradă tentaţiilor din jur. În plus, este muncitor, cumpătat în privinţa banilor şi priceput la activităţile din gospodărie. Poate că nu este cel mai romantic bărbat din lume, însă ştie să îşi răsfeţe nevasta şi să o conducă pe culmile plăcerilor în pat. Aşadar, dacă eşti într-o relaţie cu un astfel de nativ, nu mai sta pe gânduri, ci pune mâna pe el.



Acum că ai aflat pe ce bărbaţi te poţi baza într-o căsnicie, având în vedere că ei ocupă primele locuri din topul „cel mai bun soţ", îţi va fi mai uşor să te orientezi în viaţă la capitolul amoros.

Sursa: divahair.ro