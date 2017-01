Cel mai bun remediu străvechi folosit în bolile de ficat

Ficatul este cel mai mare organ al corpului, este asezat in partea dreapta a abdomenului, sub coaste, si constituie un organ extrem de important pentru functionarea si sincronizarea corecta a proceselor din corpul nostru.

Acesta contribuie la procesele de digestie si realizeaza si multe alte functii esentiale.

Simptome:

Oboseala, durerea in partea dreapta, pierderea in greutate indica un ficat gras, inconjurat de grasime, in special la persoanele obeze sau la cele care au un nivel de colesterol ridicat;

Pielea si ochii cu tenta galbuie – aceasta boala se numeste icter, dar poate fi si un semn de hepatita sau ciroza. Este singurul semn specific imbolnavirii ficatului. Daca este asociat cu simptome de gripa, va fi necesara investigarea pentru a determina daca este vorba de o afectiune a vezicii biliare sau de o hepatita;

Scaderea poftei de mancare – este un semn comun al bolilor de ficat si va duce, inevitabil, la o scadere in greutate, mai ales daca este insotita de varsaturi, diaree si greata;

Citeste continuarea pe sfatnaturist.ro.