Cel mai bun remediu cu propolis împotriva colesterolului mărit

Folosit de zeci de ani în medicina populară, propolisul este un adjuvant excelent al stării de bine.

Toate produsele apicole sunt un adevărat elixir al frumuseții și sănătății organismului uman. În special polenul este considerat ca fiind cel mai bogat rezultat apicol în nutrienții necesari organismului uman.



În această perioadă, sistemul imunitar este slăbit și totodată predispus la viroze și răceli, motiv pentru care cel mai bine este să apelezi la un produs ce poate înlocui cu succes antibioticele din farmacii.



Propolisul are cel mai bun potențial de întărire a imunității și asta datorită gamei mari de antioxidanți benefici pe care îi conține.



Remediu împotriva colesterolului crescut



Dacă faci parte din categoria persoanelor ce se confrută cu cardiopatie ischemică sau cu angină pectorală ori insuficiență cardiacă, tinctura de propolis este un bun tratament adjuvant, ce se poate administra intern câte 10 picături de 2-3 ori pe zi între mese, timp de 15 zile.



În cazul hipertensiunii arteriale sau al aterosclerozei, propolisul poate ajuta la scăderea nivelului de colesterol dacă dimineața pe stomacul gol iei 30 de picături de tinctură de propolis într-un pahar cu apă.



Ajută la menținerea sistemului osos sănătos, în special în cazul femeilor, ele fiind predispuse la pierderea densității osoase.



Vindecă arsurile și rănile



Propolisul are beneficii atât administrat intern, cât și extern, astfel că, dacă te-ai ales cu o rană și aplici puțină tinctură de propolis, acesta va grăbi procesul de vindecare a țesuturilor afectate.



Datorită efectului antibiotic de care se bucură, îți va proteja organismul de acțiunea bacteriilor, ajutând totodată la refacerea barierei protectoare a organismului. Ajută la curățarea căilor respiratorii și la menținerea sănătății orale.



În cazul infecțiilor urinare, în numai două săptămâni, tincura de propolis poate face minuni. Niciodată nu o administra fără a te afla sub supravegherea unui medic specialist. Asigură-te că ai un aport suficient de apă, ceaiuri pentru ca să favorizezi diureza.



