Cel mai bun prieten al lui Ţopescu, după ce l-a văzut ultima dată: "De doi ani ţinea ascuns..."

Cristian Gaţu, dublu campion mondial cu naţionala României de handbal, s-a arătat vizibil îndurerat de disparţia lui Cristian Ţopescu, care s-a stins din viaţă marţi după-amiază. Fostul preşedinte al FRH şi al CSA Steaua a spus că fostul comentator suferea de diabet de doi ani, dar nu a spus la nimeni.

Gaţu a fost unul dintre cei mai apropiaţi prieteni ai lui Cristian Ţopescu: ”Este o pierdere mare ca idol, dar şi ca prieten pentru mine şi presupun că şi pentru mulţi alţii. A suferit, Dumnezeu să-l ierte! A suferit în ultimele două săptămâni, dar a avut diabet de vreo doi ani şi nu a spus la nimeni. Pentru ultima dată l-am văzut duminică seara, când am fost în vizită. Şi coopera, arăta mult mai bine decât îl văzusem când am fost în vizită penultima dată, chiar aveam speranţe că va fi bine. L-am cunoscut încă din anii '60. A fost lângă mine la toate momentele bune sau rele. De asemenea, am fost alături de el în toate momentele bune sau mai puţin bune. A fost alături când am câştigat Campionatul Mondial. Eu i-a fost alături când s-a căsătorit, când a avut copii”, a spus Gaţu, pentru ProSport.