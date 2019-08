Cel mai bun prieten al lui Dincă, dezvăluire șocantă: l-a văzut când a băgat-o pe Alexandra în casă

Paul Mieilă, cel mai bun prieten al lui Gheorghe Dincă, povesteşte că, în ziua în care Alexandra a fost răpită, în zona casei unde locuieşte acesta era o înmormântare. Atunci ar fi adus-o pe fetiţa de 15 ani acasă. „A băgat urgent maşina în curte, era foarte grăbit, nu agitat”.

„Miercuri, pe 24 iulie, eu şi soţia mea am mers la înmormântarea fratelui. Chiar dacă mă deplasez greu, trebuia obligatoriu să merg. Şi reţin foarte bine ora când am ajuns în faţa casei lui Dincă pentru că soţia s-a uitat la ceas. Dorea să vadă cât am mers pe jos. De la casa mea până la el nu e mult, dar eu am parcurs drumul într-o oră. Mergeam, mă opream. Foarte foarte greu. De aceea, ştiu foarte sigur că la ora 10.30 am ajuns în dreptul casei lui Dincă”, spune fostul prieten, citat de adevarul.ro.



„La ora 10,30, exact când noi am ajuns în faţa casei lui Dincă, l-am văzut şi pe el. A parcat maşina peste drum, a coborât, a traversat, a deschis porţile în grabă şi a intrat. A băgat urgent maşina în curte, era grăbit, nu agitat. A trecut pe lângă mine şi nici nu m-a salutat. La 10.30 a băgat-o pe Alexandra în casă. Acum ştiu sigur. Nimeni de la poliţie n-a venit să mă întrebe ceva. Mă duceam eu să le zic, dar v-am zis, mă deplasez foarte, foarte greu”, a mai declarat Paul Mieilă.