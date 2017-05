Cel mai banal mod prin care ne otrăvim singuri mâncarea

Un studiu american a aratat greselile pe care le facem in bucatarie, prin care ne otravim mancarea. Potrivit oamenilor de stiinta, prosoapele de bucatarie si telefoanele mobile sunt principalele surse de contaminare in spatiul de gatit.

Cercetatorii americani sustin ca oamenii tind sa atinga prosoapele inainte sa se spele pe maini, raspandind astfel bacterii periculoase, intre care Salmonella, responsabile de intoxicatii alimentare grave. De asemenea, multi isi folosesc telefonul mobil in timp ce gatesc. Gadgetul poate fi acoperit cu bacterii, precum E.Coli, mai ales ca este dus si in baie de multe ori.

Un nou studiu realizat de expertii de la Universitatea din Kansas, confirma descoperirea celor de la Universitatea din Arizona, care au aratat ca 90% din prosoapele de bucatarie analizate contineau bacterii otravitoare pentru mancare.

Un alt studiu de la aceeasi universitate a aratat ca telefoanele mobile au de 10 ori mai multe bacterii decat un capac de WC, scrie Daily Mail.

Studiul specialistilor din Kansas a analizat 123 de persoane in timp ce pregateau masa. "S-a stabilit ca prosoapele sunt cele mai contaminate suprafete testate din bucatarie", a precizat profesorul Jeannie Sneed, liderul proiectului.

Studiul a aratat ca si telefonul mobil este o sursa importanta de bacterii. "Ne luam deseori telefoanele mobile sau tabletele in bucatarie. Dar cum ramane cu celelalte locuri in care le-am pus? De cate ori nu am vazut oameni vorbind la telefon in baie, unde microorganismele precum E.coli sunt prezente", a mai spus Jeannie Sneed.

Pentru a evita contaminarea mancarii, specialistii recomanda spalarea prosoapelor imediat dupa ce ati terminat de gatit, ori inlocuirea lor cu prosoapele de hartie. In ceea ce priveste telefoanele, ele ar trebui sterse cu solutie dezinfectanta in mod frecvent. (sursa: BZI.ro)