Cel mai aşteptat indicator: cât a fost creşterea PIB pe trimestrul IV din 2016?

Marţi, 14 februarie, Institutul Naţional de Statistică va publica datele semnal pentru PIB-ul pe trimestrul IV din 2016 şi pentru tot anul 2016. Niciodată nu a fost atât de mare interesul ca la acest început de an 2017 pentru creşterea PIB şi construcţia bugetului care se bazează pe această creştere.

România are nevoie de un deceniu de creştere economică de peste 5% pentru a recupera din decalajul istoric faţă de Europa de Vest. Însă mare atenţie cum creezi PIB suplimentar. Cu ce preţ? Cu ce datorii?

Este sănătos să adaugi an de an 3% din PIB la datoria publică, adică datorii publice de 5 miliarde de euro în fiecare an, pentru a accelera creşterea economică de la 3% la 5% pe an? La 3% pe an, cu cât se împrumută astăzi Finanţele, numai dobânzile sunt 750 milioane de lei pe an (170 mil. euro).

Calitatea creşterii economice este esenţială pentru recuperarea decalajelor, scrie Sorin Pîslaru, redactorul-șef al ZF. Creşterea insularizată - geografic sau din punctul de vedere al sectoarelor economiei - poate fi uşor reversibilă. (Re)crearea de ţesut industrial, prelucrarea resurselor locale prin aportul de valoare adăugată, echilibrarea teritorială a creşterii economice sunt necesare pentru trece de la o creştere economică insularizată la una inclusivă.

Marţi, 14 februarie, se va vedea dacă 2017 va putea asigura o accelerare a creşterii economice aşa cum se doreşte sau economia a trecut deja prin vârf şi urmează o perioadă de încetinire, aşa cum spun unii economişti.

Pe primele nouă luni, creşterea a fost de 4,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Trimestru faţă de acelaşi trimestru din anul anterior, creşterea a evoluat astfel: 4,3%, 6%, 4,4%. Va fi peste 5% în trimestrul IV faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut?

Disparităţile din economie au ajuns enorme, iar soluţia este ca resursele astăzi îngheţate, nefolosite – umane, active imobiliare – să fie utilizate.