Cei mai mari angajatori din România. Cine recrutează 1.000 de oameni pe an

Cei mai mari agajatori din România

Cel mai mare angajator din România recrutează cel puțin 1.000 de oameni în fiecare an, potrivit unei analize a Ziarului Financiar.

Retailerul alimentar Kaufland, care a raportat oficial un nu­măr de peste 17.700 de angajaţi la finalul anului trecut, a rămas şi în 2016 cel mai mare angaja­tor din economie, potrivit datelor înregistrate în Revisal, softul Inspecţiei Muncii prin care se ţine evidenţa salariaţilor. Kaufland ocupă pri­ma poziţie încă din 2014, an în care a devansat producătorul de petrol şi gaze OMV Petrom.

„De când suntem în România am angajat în fiecare an în medie peste 1.000 de persoane. Ne propunem şi pentru acest an menţinerea acestui număr, având în vedere că planificăm deschiderea a cel puţin şase magazine noi", au răspuns reprezentanţii Kaufland România.

Pe locul doi în topul celor mai mari angajatori din economie se află OMV Petrom, care a rămas cu circa 14.400 de angajaţi anul trecut, cu peste 1.000 de oameni mai puţini faţă de anul anterior. Pe următoarea poziţie se află producătorul auto Automobile Dacia, al cărui efectiv de salariaţi de pe platforma de la Mioveni stagnează undeva în jurul valorii de 14.000 de persoane de câţiva ani încoace.

Cinci dintre cei mai mari zece angajatori de pe plan local activează în sectorul comerţului, cei mai mulţi fiind din retailul alimentar (Kauf­land, Profi Rom Food, Carrefour şi Mega Image), pe lângă care se află şi retailerul de bricolaj Dedeman.