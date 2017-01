Cei mai buni amanţi, în funcţie de zodie

Care sunt cei mai buni amanţi, în funcţie de semnul astral care-i defineşte.

Berbec

Berbecii sunt gladiatorii sexului. Ei doresc din tot sufletul sa isi epuizeze partenera si dau dovada de pasiune si de energie inepuizabile.

Compatibilitati: Berbec, Sagetatorul, Varsator

Taur

Taurii exceleaza la senzualitate insa nu sunt barbati neaparat sexuali. Sunt timizi si retrasi in viata de zi cu zi insa odata dezlantuiti isi arata adevarata putere. Pun mai mult pret pe calitatea relatiei cu partenera si nu pe performantele sexuale.

Compatibilitati: Fecioara, Capricorn, Rac.

Gemeni

Gemenii sunt considerati intelectualii sexului. Din cauza ca sunt duplicitari, isi dau arama pe fata atunci cand vine vorba de sex, fiind una dintre activitatile pentru care traiesc efectiv. Mai intai isi vor provoca partenera la discutii adanci ca apoi sa devina niste amanti greu de uitat. Nu ezitati sa acceptati propuneri sexuale de la Gemeni! Nu veti regreta!

Compatibilitati: Berbec, Leu, Balanta, Varsator

Rac (22.06 – 22.07)

Racii sunt si eu foarte senzuali si le place sexul. Insa il practica bine doar daca au o relatie stabila. Nu prea le plac relatiile pasagere. Deci nu prea sunt buni de amanti, ci mai degraba de soti.

Compatibilitati: Taur, Rac, Fecioară.

Leu

Leii doresc relatii sexuale de lux. Asta inseamna ca vor sa stie mai intai tot despre partenera, ca apoi sa o cucereasca si sa ii ofere sexualitatea sa. Nu se vor avanta in relatii pasagere si sunt, la fel ca si racii, buni de soti, nu de amanti.

Compatibilitati: Berbec, Gemeni, Balanta.

Fecioara

Barbatii nascuti in fecioara fac concurenta celor nascuti in Gemeni. Se bucura de acelas apetit sexual, insa, din pacate, le lipseste sclipirea intelectuala. Sunt buni de amanti, dar nu impartiti secrete cu ei din cauza ca nu stiu sa le pastreze.

Compatibilitati: Taur, Rac, Capricorn.

Balanta

Barbatii din Balanta fac eroarea de a confunda dragostea cu sexul. Ceea ce nu este un lucru rau, daca doriti sa va simtiti iubite, nu numai satisfacute. Insa s-ar putea sa nu mai scapati de el, daca e balanta, asa ca ganditi-va de doua ori inainte sa actionati.

Compatibilitati: Gemeni, Leu, Sagetator.

Scorpion

Scorpionii sunt foarte sensibili si emana un erotism aproape irezistibil. Insa performantele lor sexuale lasa de dorit in cele mai multe cazuri. Acest lucru se intampla din cauza ca se potrivesc la pat doar cu anumite semne zodiacale.

Compatibilitati: Rac, Fecioara, Capricorn.

Sagetator

Daca vreti un amant caruia sa ii placa jocurile un pic mai perverse, nu alegeti un Sagetator. Mai degraba un Gemeni sau un Scorpion, pentru ca Sagetatorii doresc DOAR relatrii stabile. Pot fi incercati sexual usor insa, daca sunt sub influenta alcoolului.

Compatibilitati: Berbec, Leu, Varsator.

Capricorn

Carpicornii nu se gasesc in lista de amanti ai zodiacului. Ei au alte rpioritati in viata iar FEMEIA nu este una dintre ele. Barbatii Carpicorni prefera, de multe ori, sa plateasca pentru sex, daca nu au de ales, in loc sa incerce sa traiasca o aventura.

Compatibilitati: Taur, Fecioara, Scorpion.

Varsator

Varsatorii sunt foarte buni amanti datorita faptului ca se descarca prin sex. Vor fi mereu deschisi unei relatii sexuale fulgeratoare si isi vor da mereu silinta sa satisfaca. Nu ezitati sa acceptati propuneri sexuale de la Varsatori! Nu veti regreta!

Compatibilitati: Berbec, Gemeni, Balanta.

Pesti

Pestii au imaginatie sexuala insa pun greu in aplicare teoria. Sunt buni ca amanti stabili, daca nu vreti o relatie mai lunga. Se plictisesc greu si au tendinta sa se ataseze.

Compatibilitati: Taur, Rac, Capricorn.