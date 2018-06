CEC Bank, deţinută de stat,rupe contractul cu agenţia de publicitate care a luat liber să protesteze

Dupa zece ani de colaborare, CEC Bank a notificat, marti, agentia de publicitate Papaya Advertising ca va rezilia contractul pe care il avea cu aceasta. Decizia vine dupa ce agentia a anuntat ca miercuri "da liber oamenilor ca sa protesteze".

"In notificare nu apare niciun motiv de reziliere. Putem banui, asa cum multa lume isi poate imagina, ca are legatura cu postarea noastra de ieri, postare care a fost mult discutata in online si nu numai", a declarat publicitarul Robert Tiderle, seful agentiei Papaya, pentru Paginademedia.



El a subliniat ca nu a primit explicatii de la CEC Bank, dar "daca ele vor intarzia sa apara, vom cere respectuos sa ni se spuna, dupa zece ani de colaborare, motivele acestei rezilieri."



Robert Tiderle a mai spus ca nu regreta postarea prin care au anuntat ca vor da liber oamenilor sa protesteze, miercuri, in timpul votului motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila.



"Noi nu regretam perioada de zece ani, in care am lucrat pentru CEC, cum am putut noi mai bine, dar nu regretam nici postarea de ieri, pentru ca noi credem ca dreptul la libera exprimare este mai important decat orice buget", a mai declarat Robert Tiderle.