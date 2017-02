Ceaţă pe autostrada A1 și în 3 județe. COD GALBEN de vânt care transportă zăpada

Mare atenţie! Se circulă în condiţii de ceaţă pe A1

Ceață pe autostrada A1 și pe mai multe drumuri naționale din 3 județe.

Traficul rutier pe autostrada A1 Traian Vuia - Nădlac se desfăşoară, vineri dimineaţă, în condiţii de ceaţă densă, iar pe alocuri vizibilitatea scade sub 50 de metri.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că vineri dimineaţă pe autostrada A1 Traian Vuia - Nădlac traficul rutier se desfăşoară în condiţii de ceaţă densă. Între kilometrii 494 şi 557, vizibilitatea scade, pe alocuri, sub 50 de metri.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineaţă, o atenţionare cod galben de ceaţă pentru judeţul Maramureş, unde vizibilitatea scade local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. Atenţionarea este valabilă până la ora 9.00. De asemenea, se află sub avertizare cod galben de ceaţă, valabilă până la ora 8.00, şi judeţele Timiş şi Arad.

Alte două judeţe - Sibiu şi Caraş-Severin - sunt vizate, până la ora 8.00, de o avertizare cod galben privind intensificări ale vântului.

COD GALBEN

Valabil de la : 10-02-2017 ora 5:10 până la : 10-02-2017 ora 8:00



In zona : Sibiu: Sibiu, Avrig, Cisnădie, Tălmaciu, Boița, Racovița, Rășinari, Râu Sadului, Roșia, Sadu, Șelimbăr, Șura Mare, Turnu Roșu;



Se vor semnala : Intensificări ale vântului care la rafală vor atinge și depăși 65 km/h,

Fenomene asociate : Transport de zăpadă în zona înaltă de munte

COD GALBEN

Valabil de la : 10-02-2017 ora 2:15 până la : 10-02-2017 ora 8:00



In zona : Caraş-Severin: Tot judetul;



Se vor semnala : intensificări ale vântului care la rafală vor atinge și depăși 55...65 km/h, îndeosebi în sudul județului și zona de deal și 80-90 km/h la peste 1800 m altitudine.

Fenomene asociate : transport de zăpadă la munte