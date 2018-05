Ceaiul recomandat pentru ficatul gras. Se bea câte o cană în fiecare zi

Anghinarea aduce o multime de beneficii sanatatii. Pe langa protejarea ficatului, are un bogat continut de insulina, substanta care imbunatateste tranzitul intestinal, ajuta la stimularea sistemului imunitar si creste asimilarea calciului si magneziului in organism. Anghinarea are proprietati detoxifiante si, totodata, stimuleaza secretia biliara datorita unor substante precum ciarina. Partea comestibila a plantei are o concentratie redusa a acestei substante, cea mai mare parte a ei gasindu-se in tulpina si in frunze.

Infuzia din frunze de anghinare este cea mai eficace in stimularea ficatului. Polifenolii din anghinare sunt eficienti in lupta impotriva cancerului de ficat, provocand apoptoza celulelor canceroase ale ficatului. De asemenea, anghinarea scade nivelul de colesterol sintetizat de ficat, mobilizand grasimile stocate in ficat si in alte tesuturi. Si trigliceridele sunt reduse prin actiunea anghinarei, scrie bzi.ro.



Cum se prepara: adauga 2-3 grame de anghinare maruntita (se gaseste la orice plafar sau farmacie cu produse naturiste), apoi toarna 200 ml de apa fierbinte. Acopera cana cu o farfurie ceramica, curata. Asteapta 5 – 8 minute si apoi strecoara ceaiul. Este recomandat sa-l consumati de 2 ori pe zi, inainte cu 15 – 20 de minute de pranz si 30 de minute inainte de cina.



Ce este anghinarea: Planta numita anghinare este una dintre cele mai populare culturi comestibile din regiunea mediteraneana, cunoscuta inca din timpuri stravechi pentru beneficiile sale pentru sanatate si proprietatile medicinale importante. Din punct de vedere botanic, anghinarea apartine familiei Asteraceae si genului Cynara. Numele stiintific al anghinarei este Cyanara scolymys si este cultivata in special pentru solzii carnosi ai inflorescentei sale, dar si pentru receptaculii florali care sunt comestibili.