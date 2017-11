Ceaiul din mătase de porumb vindecă foarte multe boli. Iată cum se prepară corect

Mătasea de porumb se foloseşte de foarte mult timp pentru vindecarea anumitor afecţiuni. Ceaiul din mătase de porumb este diuretic, antiinflamator şi calmant. De asemenea, este eficientă şi pentru îndepărtarea surplusului de kilograme şi calmează simptomele premenstruale. Mătasea de porumb mai este indicată şi împotriva pietrelor la rinichi, afecţiunilor prostatei şi în diverse probleme urinare.

Datorită calităţilor sale vindecătoare, mătasea de porumb a fost utilizată încă din cele mai vechi timpuri. Bunicii noştri o întrebuinţau sub formă de ceai, cât şi în stare naturală. Din mătase se pregăteşte şi un rachiu, benefic în vindecarea răcelilor. Mătasea era întrebuinţează şi pentru vindecarea hemoragiilor şi leziunilor. Ceaiul este bun pentru ameliorarea simptomelor unor boli de rinichi, bilă sau ficat.

Mătasea de porumb conţine în proporţie destul de mare flavonoide, saponine şi săruri de potasiu. Dar şi vitamine: K, C, B, E şi lipide, tanin şi substanţe minerale. Mătasea de porumb are şi importante surse de beta caroten, niacin şi seleniu. Astfel, mătasea de porumb are calităţi diuretice, antiinflamatorii şi calmante.

Foloseşte mătasea de porumb în alimentaţia ta zilnică. Prin conţinutul de minerale şi vitamine, mătasea de porumb asigură un organism sănătos şi energic. La plafare se găsesc şi capsule cu mătase de porumb. Ele au în compoziţie silicon, complexul de vitamine B, fier, zinc, potasiu, calciu, magneziu şi fosfor. Mătasea de porumb asigură sănătatea vaselor de sânge.

Mătasea de porumb este importantă pentru menţinerea sănătăţii sistemului urinar. O cană cu ceai fierbinte din mătase de porumb e bună pentru a îndepărta toxinele dar şi pentru refacerea sistemului urinar. Ceaiul este indicat şi pentru eliminarea pietrelor la rinichi. Mătasea de porumb optimizează funcţiile bilei şi ale ficatului. Ceaiul luptă contra icterului şi e un remediu pentru păstrarea sănătoasă a funcţiilor ficatului. De altfel, mătasea de porumb scade tensiunea arterială.

Mătasea de porumb previne cancerul. Numărul mare de flavonoide, polifenoli, fitochimicale şi antioxidanţi conţinut de mătasea de porumb îl face să fie un bun adjuvant în vindecarea cancerului. În asociere cu anumite ierburi şi produse naturale, mătasea de porumb este o variantă utilă în regimul pacienţilor cu cancer.

Mătasea de porumb este bună şi pentru îndepărtarea surplusului de kilograme. Conţine o substanţă numită mucilagiu, care absoarbe apa, de aceea se foloseşte şi în dietele de slăbit şi ajută la reglarea organismului. Pentru a te bucura de beneficiile mătasei de porumb consumă 2 – 3 căni de ceai din această plantă în fiecare zi.

Ceaiul din mătase de porumb se recomandă şi înainte, dar şi în timpul menstruaţiei. Acest ceai reduce disconfortul din această perioadă. O ceaşcă de ceai, o săptămână pe lună, este varianta cea mai bună pentru a trece peste această perioadă mai dificilă. Mătasea se întrebuinţează şi în alte probleme specifice femeilor. Printre acestea se numără dismenorea, anexita, menstruaţiile neregulate, absenţa laptelui matern. Vindecă şi o serie de probleme apărute la femeile aflate la menopauză.

Cu mătase de porumb se calmează durerile provocate de cistită, colicile şi este un puternic diuretic. Combate insuficienţa cardiacă. Ceaiul de mătase de porumb este indicat şi pentru anumite probleme apărute la nivelul pielii cum ar fi celulita, degerăturile, eczeme şi edeme, furuncule sau psoriazis.

Ceaiul din mătase de porumb

Ceaiul din mătase de porumb se face din 2 linguri de mătase mărunţită la 250 ml apă clocotită. Se lasă la infuzat un sfert de oră, după care se strecoară lichidul. Pentru rezultate optime, se va urma o cură de 10 zile şi se va bea 2-3 căni de ceai pe zi. După aceste zile se va face o pauză de 5 zile. Pentru un gust mai plăcut al ceaiului, poţi pune şi o linguriţă de miere şi suc de lămâie.

Mătasea de porumb conţine tanin, care se elimină în momentul fierberii. De aceea, ceaiul din mătase de porumb nu este indicat persoanelor alergice la tanin. De asemenea, consumul de ceai de mătase de porumb poate provoca mâncărimi, pe fondul unei alergii severe. În această situaţie se va stopa consumul de ceai.

Înainte de a urma o cură cu ceai din mătase de porumb, trebuie să ceri sfatul unui medic. Este important să îi comunici orice efect secundar apărut. Dacă urmezi un tratament cu furosemide este contraindicat consumul de ceai de mătase de porumb.