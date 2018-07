Ceaiul de leuştean ajută la slăbire, îmbunătăţeşte circulaţia şi elimină toxinele

Ceaiul de leustean ofera o multime de beneficii organismului, asa ca o cura bazata pe acest lichid te va ajuta sa remediezi si chiar sa tratezi anumite probleme de sanatate.

Radacina si tulpina leusteanului sunt folosite in producerea de medicamente, datorita efectelor sale calmante si anti-inflamatorii. Primii care si-au dat seama de proprietatile acestei plante au fost dacii si romanii. In secolul al XII-lea, Sfanta Hildegard recomanda ceaiul de leustean pentru calmarea tusei, a durerilor abdominale si a bolilor cardiovasculare. Treptat, specialistii au constatat ca aceasta bautura este eficienta si in tratarea problemelor hepatice si a icterului. Pentru ca reuseste sa calmeze durerile abdominale cauzate de acumularea de gaze, ceaiul de leustean este folosit si ca tratament al colicilor la bebelusi, scrie divahair.ro.



Cum prepari ceaiul de leustean



Daca nu gasesti ceai de leustean in magazinele naturiste, il poti prepara si acasa. Tot ce trebuie sa faci este sa pui frunzele plantei la uscat (de preferat de provenienta bio), dupa care sa le maruntesti si sa le depozitezi intr-un recipient curat si uscat. Poti prepara ceai de leustean si din frunze proaspete, apoi sa compari la final care modalitate iti place mai mult.



Pentru prepararea unei cani de ceai trebuie sa adaugi o lingurita de planta atunci cand apa clocoteste. Dupa aceea, acopera vasul si lasa la infuzat timp de 10 minute. Strecoara ceaiul si consuma-l cu miere si o felie de lamaie. Vei avea parte de o experienta aromata si relaxanta.



Ca sa te bucuri de avantajele acestui remediu naturist, consuma 2-3 cani de ceai pe zi.