Remediile naturale pot fi o alternativă inofensivă în tratamentul multor boli. O combinaţie de ghimbir cu mai multe condimente are efecte uimitoare asupra organismului. Cum se prepară ceaiul care curăţă ficatul şi dizolvă pietrele la rininchi?

Ghimbirul este o rădăcină recunoscută pentru proprietăţile sale antiinflamatorii, antibacteriene, antivirale şi antiparazitare. De asemenea, datorită gingerolului, substanţa care se regăseşte în ghimbir, se asigură o curăţare a ficatului de toxine, îmbunătăţind circulaţia sângelui şi favorizând dizolvarea pietrelor de la rinichi.



De asemenea, tot gingerolul este responsabil de efectul anticancerigen al ghimbirului. Potrivit unui studiu apărut în US National Library of Medicine National Institutes of Health, gingerolul stimulează apoptoza, adică moartea celulelor canceroase şi este foarte util împotriva greţurilor semnalate în timpul chimioterapiei.



Ghimbirul s-a dovedit un ingredient util în alimentaţie, deoarece stimulează detoxifierea corpului, favorizând eliminarea toxinelor acumulate în ficat, rinichi şi colon.



Pentru a prepara ceaiul care curăţă ficatul şi dizolvă pietrele la rinichi ai nevoie de:



• o bucată 10 cm de rădăcină de ghimbir (sau 2 linguriţe de pulbere de ghimbir)

• o bucată de 5 cm de rădăcină de turmeric (sau 1 linguriţă cu pulbere de turmeric)

• 1 cană cu apă

• 3 păstăi de cardamom

• 1 linguriţă de scorţişoară

• 2-3 boabe de piper negru

• 1 cană cu lapte de cocos sau alt lapte vegetal

• 2 linguriţe cu miere de albine naturală, nespateurizată



Pune toate ingredientele la fiert timp de 10 minute, cu excepţia laptelui de cocos şi a mierii de albine. Apoi se strecoară ceaiul, iar după ce s-a răcorit puţin se adaugă laptele de cocos şi mierea de albine, scrie unica.md.