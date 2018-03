Ceai de ceapă. Reţeta pentru imunitate, tuse şi dureri. Beneficii şi contraindicaţii

Ceaiul de ceapa (indiferent de culoarea legumei) are o multime de proprietati medicinale. In afara de mirosul specific, gustul unui ceai de ceapa difera in functie de de tipul legumei folosite (rosie, galbena, alba etc).

Ceai de ceapa. Istorie si origini



Ceapa este cultivata si folosita inca din antichitate. Ceaiul de ceapa salbatica era folosit de mamele din tribul Blackfeet pentru a transfera proprietatile sale benefice catre bebelusii lor. In schimb, tribul Cheyenne folosea ceaiul de ceapa pentru reduce durerile cauzate de bubele din cap.



Ceai de ceapa. Beneficii pentru sanatate



Substantele fitochimice din ceaiul de ceapa precum disulfidele, trisulfidele, cepaene si vinil-ditiina cresc eficacitatea vitaminei C in lupta impotriva toxinelor periculoase din organism. In plus, aminoacizii ajuta la eliminarea metalelor grele din corp, ceea ce inseamna ca sustin detoxifierea.



Ceai de ceapa. Sanatatea inimii



Tiosulfinatele din ceaiul de ceapa impiedica celulele rosii sa formeze cheaguri de sange, ceea ce inseamna reducerea riscului de blocare a unui vas de sange, care este una din cauzele principale ale afectiunilor inimii.



