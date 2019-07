Cea mai tare consolă video e ieftină și poate fi băgată în buzunar

Consolele video au ajuns atât de bune, încât concurează lejer cu telefonul pentru atenția utilizatorilor. Un producător consacrat a dus lucrurile mai departe. A făcut una extrem de portabilă, ușor de băgat în buzunar, și cu preț mai mic decât până acum.

Cei mai mulți pasionați de jocuri video optează, când sunt pe drum, pentru jocurile pe telefon. Până și Sony a renunțat la producția de PS Vita pentru că nu mai este evident că ar exista un public pentru dispozitive handheld.

Nintendo este însă de altă părere și tocmai a anunțat Nintendo Switch Lite. Noua consolă a japonezilor folosește același hardware pe care îl găsești în Nintendo Switch. Desigur, oferă acces la aceeași librărie de jocuri. Pe de altă parte, este însă un pic mai mică decât originalul și un semnificativ mai ieftină.

Ca bani, diferența este de aproximativ 100 de euro. Ca hardware, Nintendo Switch Lite este construită în jurul unui panou HD cu diagonala de 5,5 inci. Este disponibilă pentru achiziție în trei culori atractive, galben, gri și turcoaz. Vor exista și niște ediții limitate ale produsului cu finisaje "Pokemon Sword" și "Pokemon Shield".

Ce oferă o consolă video atât de mică

Conform declarațiilor oficiale, acest produs a fost lansat ca răspuns la feedbackul din partea utilizatorilor de Switch, care foloseau foarte mult consola în deplasare. Din acest motiv, s-a optat pentru un pachet mai compact și mai portabil. Are doar 277 de grame comparativ cu cele 400 de grame ale consolei originale.

În ceea ce privește construcția, Nintendo Switch Lite nu mai are pe laterale controlere detașabile, ci este dintr-o bucată. Tastele direcționale de pe Joy-con-ul care vine la pachet cu Switch a fost înlocuit de această dată cu un D-pad.

Datorită unei arhitecturi mai eficiente a chipsetului de la interior, Nintendo promite că ar trebui să ai o autonomie mai mare în deplasare pe această consolă handeld, decât pe Switch. În cazul unei sesiuni de gaming în The Legend of Zelda: Breath of the Wild, diferența este de aproximativ o oră.

Switch Lite nu se poate conecta la TV, sub nicio formă, fără vreun accesoriu adițional. În cazul în care îți dorești jocuri Nintendo pe TV, ai nevoie în continuare de clasicul Switch. Dar pentru drum e excelentă.

