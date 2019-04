Cea mai simplă metodă de a scăpa de celulită până la vară. Pur şi simplu face minuni!

Celulita defineste depozitele de grasime ce apar in general pe fese, coapse, brate sau abdomen si creeaza un aspect de gauri si bulgari in piele, dupa felul in care aceasta grasime este depozitata. Celulita poate afecta atat barbatii cat si femeile, dar este mai frecventa la femei, datorita diferitelor distributii ale grasimilor, muschilor si tesutului conjunctiv.

Vestea buna este ca poti reduce celulita! Iti poti ajuta corpul sa devina mai ferm si mai sanatos, reducand aspectul de celulita.

1. Optati pentru o dieta echilibrata si alcalina

Pentru a elimina toxinele din corp, cat si acumularile de grasime, este necesar sa consumati alimente alcaline. Toate fructele si legumele proaspete sunt alcaline si ar trebui sa reprezinte cea mai mare parte a dietei. Doar o dieta bazata pe fructe si legume nu va reduce celulita, insa toti pasii combinati vor avea efecte uimitoare!

2. Hidratare si detox

In continuarea unei diete echilibrate, hidratarea joaca un rol esential. Trebuie sa beti suficienta apa precum si sucuri naturale din fructe si legume proaspete, pentru a ajuta la eliminarea toxinelor si detoxifierea corpului. Apa este esentiala pentru viata si este, de asemenea, esentiala pentru reducerea si prevenirea celulitei. Gandeste-te doar la efectele pe care deshidratarea le are asupra pielii: uscaciune, imbatranire si ridare prematura. Bea apa dimineata imediat ce te trezesti., iar daca nu iti place apa, adauga suc de lamaie sau fructe pentru a o aromatiza.

3. Periaj si masaj

Stimularea sistemului limfatic (limfa se afla chiar sub suprafata pielii) prin periajul pielii si prin masaj special ajuta toxinele sa circule in canalele de eliminare pentru eliberare. Periajul de piele poate viza in mod specific zonele de celulita. Folosind o manusa pentru masaj, puteti face mici miscari circulare peste coapse, fund si alte zone cu celulita pentru cateva minute, de cateva ori pe saptamana, ajutand la descompunerea depozitelor de grasimi care provoaca aspectul de coaja de portocala.

4. Utilizeaza un produs cosmetic impotriva celulitei

Lupta impotriva celulitei utilizand produse cosmetice destinate acestei afectiuni. Aplica in fiecare seara dupa dus, inainte de culcare, prin masaj usor, o crema care sa ajute la tonifierea si fermitatea pielii.

5. Exercitii, miscare si transpiratie

Cand faci exercitii si transpiri, nu numai ca ajuti la ameliorarea stresului dar, in acelasi timp, elimini toxinele prin piele. Aceasta este o alta cale de eliminare care este cel mai bine sa nu fie ignorata daca iti doresti sa reduci aspectul celulitei. De asemenea, va va ajuta sa imbunatatiti aspectul general al corpului prin strangerea pielii, tonifiere si fermitate, astfel incat, chiar daca celulita este acolo, aspectul general al corpului va fi imbunatatit.

