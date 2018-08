Cea mai sexy, cea mai puternică, cea mai norocoasă zodie. Cine sunt "cei mai cei" din zodiac

Ei sunt "cei mai cei" din zodiac! Şi nu sunt puţini...

Cea mai puternica zodie



S-ar putea sa va surprinda: este vorba despre Pesti! Sunt fiinte romantice si gentile, insa, in acelasi timp, gata sa infrunte orice provocare si orice obstacol care apare in calea lor.



Cea mai sexy zodie



Este Berbec! Reprezentantii acestei zodii poate ca nu sunt cei mai draguti, insa sunt persoane energice, care au un farmec irezistibil. Nu duc niciodata lipsa de admiratori.



Cea mai de incredere zodie



Este Fecioara! Nativele din aceasta zodie sunt loiale si le place sa aiba grija de oameni. Dau dovada de maxima compasiune. Cei din jur le apreciaza devotamentul, scrie perfecte.ro.



Cea mai norocoasa zodie



...si, in acelasi timp, cea mai fericita este... Gemeni! Sunt genul de persoane care se gandesc cu optimism la viitor. Sunt mereu in locul potrivit, la momentul potrivit, motiv pentru care mereu castiga cate ceva.