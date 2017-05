Cea mai rapidă rețetă de brioșe. E gata în câteva minute

Una dintre cele mai mari probleme ale gospodinelor din ziua de azi este lipsa de timp pentru prepararea deserturilor. Dacă te numeri printre ele, o rețetă de brioșe care se prepară rapid s-ar putea să-ți vină în ajutor.

Ingrediente:

3 oua

1 ceasca (pahar) de 150 de ml. cu zahar

1 plic de zahar vanilat

75 de ml. de ulei (jumatate din aceeasi ceasca, uleiul sa NU fie de masline, eu am folosit de samburi de struguri, cel de floarea soarelui e de asemenea potrivit)

1, 1/2 ceasca de faina + 1 – 2 linguri de faina in plus (masurati cu aceeasi ceasca)

1 lingurita de praf de copt

Optional: bucatele de ciocolata (cam 50 de grame) + 2 linguri de coaja de portocala confiata, se potrivesc bine murele, afinele etc.



Mod de preparare:

Se aprinde cuptorul si se fixeaza la 180 de grade Celsius.Ouale intregi, zaharul si zaharul vanilat se pun intr-un bol. Se mixeaza cu mixerul pe viteza mare pana ce ouale spumeaza si se formeaza o crema destul de consistenta. Se adauga uleiul in fir subtire (ca la maioneza) si se mixeaza in continuare pana ce se incorporeaza complet. Se adauga faina – mai intai 1 cana si jumatate, daca mai e nevoie se mai adauga 1 – 2 linguri – si praful de copt, apoi adausurile, daca doriti, eu am adaugat ciocolata bucatele si coaja de portocale confiata. Se amesteca bine compozitia, care trebuie sa fie ceva mai consistenta decat un pandispan, cam de vascozitatea unui chec.

Se imparte compozitia in mod egal in gaurile unei tavi pentru muffins (sau in forme individuale), de preferat sa folositi hartii speciale pentru muffins sau, daca nu aveti, ungeti formele cu unt si presarati cu faina. Se pune tava la copt in cuptorul preincalzit la 180 de grade Celsius, pentru 25 de minute.

Sursa: retetecalamama.ro.