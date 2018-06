Cea mai eficientă cură de slăbire: topeşti zeci de kilograme cu dieta de 3 ore

Cea mai eficientă cură de slăbire: slăbeşti zeci de kilograme cu dieta de 3 ore

Dieta de doar trei ore a fost inventata de Jorge Cruise, unul dintre cei mai antrenori de fitness din lume. El si-a dat seama ca, pantru a scapa in mod sanatos si natural de greutatea in plus, este nevoie ca metabolismul persoanei care doreste sa slabeasca sa fie stimulat.

Astfel, corpul uman reuseste sa elimine substantele de care nu are nevoie si pe cele nocive mult mai des, ceea ce inseamna ca depunerile adipoase scad.



Dieta de trei ore presupune o stimulare a metabolismului cu ajutorul mancatului. Tocmai de aceea este agreata de foarte multa lume, iar rezultatele sunt de-a dreptul surprinzatoare, unele persoane reusind sa slabeasca peste 40 de kilograme in cateva luni.



In principiu, dieta de trei ore presupune ca persoana care doreste sa slabeasca sa manance la un interval de trei ore. Astfel, organismul este obligat sa proceseze mancarea rapid, arderile se intensifica si astfel cantitatea grasimii corporale scade. Exista cateva reguli de urmat, insa, pentru ca aceasta dieta sa functioneze.



Micul dejun trebuie luat la maxim o ora dupa ce v-ati trezit, scrie lyla.ro.