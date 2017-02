Cea mai ciudată acuzație adusă de PSD primarului rebel de la Iași. Chirica: ”E ca într-un film”

Mihai Chirica a rămas fără funcţiile de vicepreşedinte la nivel naţional şi de lider interimar al filialei Iaşi și povesteşte că la şedinţa de miercuri, “un fost ministru al Educaţiei” a spus lucruri care l-au făcut să creadă că este “într-un film în care poţi şi râde şi plânge în acelaşi timp”.

Primarul de Iași, MIhai Chirica, a relatat, într-un interviu acordat RFI România, că unii oameni din partid i-au adus acuzații nedrepte, dar că o anume acuzație a părut chiar desprinsă dintr-un film.

”În primul rând, au adus în discuţie de fiecare dată lucruri false: că aş fi avut un atac direct împotriva Guvernului Grindeanu, că am încercat să provoc alegeri anticipate, că am fost provocatorul mişcărilor de stradă la Iaşi (…), că de fapt am cerut demiterea lui Dragnea, că am vrut să ies din linia partidului tocmai într-o manieră aproape spre trădare. Am auzit şi nişte chestii care pot fi gândite ca şi ilarităţi: că am avut sigla de partid pe afişul electoral de la alegerile locale mult prea mică faţă de vizibilitatea pe care trebuia s-o aibă partidul pe afişul meu şi din păcate asta am auzit-o de la un fost ministru al Educaţiei, lucru care m-a făcut să cred că sunt într-un film în care poţi şi râde şi plânge în acelaşi timp”, a povestit Chrica.

Social-democrații au decis în ședința Comitetului Executiv, cu unanimitate de voturi, să-i retragă funcțiile lui Mihai Chirica în PSD. La finalul ședinței, primarul Iașiului a declarat că se aștepta la o astfel de decizie.

"Sunt dezamăgit de deciziile colegilor. E o premieră mondială. Votul a fost unanim în ceea ce mă privește. Eu sunt dezamăgit că s-au spus foarte multe lucruri neadevărate față de ieșirile mele publice. A fost un act de dezinformare a președintelui partidului. În ceea ce privește atacul meu asupra PSD și asupra Guvernului Grindeanu, acesta nu s-a întâmplat niciodată. În ceea ce mă privește, proiectele politice sunt cele legate și afiliate PSD. Finanțarea va trebui să vină prin sursele Guvernului României sau ale fondurilor europene, în funcție de calitatea proiectelor. Suntem într-o țară rațională, nu avem cum să fim penalizați pe aspecte de disidențe politice. Mă simt în continuare membru PSD. Va trebui să lărgim cadrul comunicării între mine și Dragnea, să rostim adevărul. Mă așteptam la această finalitate, pentru că lucrurile s-au discutat înainte", a spus Chirica la sfârșitul ședinței.