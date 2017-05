Cea mai bună reţetă de chifteluţe moldoveneşti

Aşa faci cele mai bune chifteluţe moldoveneşti. Reţeta este uşoară şi nu ai nevoie de multe ingrediente.

Ingrediente:

500 g carne macra de vita si porc

150 g paine alba

50 g faina sau gris

2 oua

100 g morcov

50 g ceapa

ulei pentru prajit

2 catei de usturoi

patrunjel

marar

sare

Mod de preparare:

Carnea se spala, se taie bucati mai mici si se trece prin masina de tocat, apoi se toaca tot la masina si ceapa, morcovul, usturoiul, painea, verdeata. Se amesteca totul intr-un castron si se leaga cu ouale batute bine, apoi li se da gust cu sare si piper. Compozitia se modeleaza in maini, in forma ovala alungita, apoi parjoalele se dau prin faina sau gris si se prajesc in ulei incins. Parjoalele merg de minune cu un cartof taranesc alaturi.

