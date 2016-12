Ce VIS ţi se îndeplineşte în 2017, în funcţie de zodie. Chiar dacă vei călca pe cadavre...

Ajunul Anului Nou vine cu multe asteptari din partea fiecaruia. Cu totii avem dorinte neideplinite si ne punem speranta in 2017 pentru ca visurile noastre sa vada, in sfarsit, lumina zilei. Astrologii au intocmit deja previziunile si pot spune care sunt visurile pe care fiecare nativ si le va duce la indeplinire in nou an.

Berbec

Anul acesta, mai mult decat niciodata, vei da dovada de toleranta, de rabdare. Iar asta este cat se poate de bine, pentru ca vei reusi sa te imbogatesti in sfarsit. Sa ai suficient de multi bani incat sa nu mai ai nicio grija. In 2017 vei fi capabil sa calci pe cadavre doar pentru a-ti indeplini acest tel vechi.

Taur

Ai fost mai tot timpul in esalon secund si ai visat sa fii si tu odata lider, sa domini. Ei bine, 2017 iti aduce aceasta sansa. Te-ai antrenat multa vreme pentru aceasta pozitie si ai acum ocazia sa o faci cum nu se poate mai bine. Vei fi apreciat si respectat pentru asta, asadar este anul tau!

Gemeni

Dorinta ta ascunsa este sa excelezi in tot ceea ce faci. Sa fii cel mai bun. In plan profesional, vei dovedi in 2017 ca ai pregatirea si puterea de a duce pana la capat proiecte esentiale pentru domeniul in care activezi. In dragoste, vei fi apreciat la adevarata valoare, vei fi iubit si laudat fara incetare.

Rac

Iti doresti de multa vreme sa poti experimenta amoros cat se poate de mult, fara sa existe consecinte. Chiar daca la prima vedere nu pari, esti o persoana foarte sexuala si iti doresti sa iti poata exprima liber aceasta caracteristica. Iar 2017 iti ofera aceasta sansa.

Citeste continuarea pe ele.ro.