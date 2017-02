Ce va face SRI după acuzațiile privind implicarea multinaționalelor în proteste

Deputatul Adrian Țuțuianu, președintele Comisiei de control asupra activității SRI, a declarat joi că a primit asigurări din partea directorului Serviciului Român de Informații, Eduard Hellvig, că instituția va informa comisia "ori de câte ori există elemente care arată că anumite firme, prin activitățile pe care le desfășoară, au o interferență cu ceea ce înseamnă securitatea națională", notează Agerpres.

"Vă spun că toți membrii comisiei au adus în fața conducerii SRI cam tot ceea ce s-a vehiculat în spațiul public. Și am văzut aici anumite comentarii inclusiv cu privire la mine. Și anume că eu aș avea ceva cu multinaționalele, PSD are ceva cu multinaționalele. Ba, unii și-au permis să facă comentarii de genul ce bunuri am eu prin casă. (...) Prima chestiune — PSD nu are nimic cu nicio multinațională și cu nicio firmă din România. Firmele sunt importante să creeze locuri de muncă, să plătească taxe și impozite, să respecte cadrul normativ existent. Doi — au fost informații și am cerut ca ele să fie verificate privind activitatea unor conduceri de companii și ca să fim foarte echilibrați, și cu capital extern, dar și cu capital românesc, care s-au implicat în aceste proteste. V-am indicat și un text de lege: folosirea bunurilor societății și creditului societății în interesul unui terț este infracțiune pe Legea 31/1990", a afirmat Adrian Țuțuianu, după audierea la comisie a directorului SRI, întrebat dacă în cadrul audierilor a fost lămurit aspectul "implicării multinaționalelor" în protestele din Piața Victoriei.

Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activității SRI a mai spus că "prezența unui director al unei firme multinaționale, care se află în litigii cu statul român pe anumite subiecte, la manifestații" este "cel puțin nepotrivită". "Îmi mențin această afirmație", a declarat Țuțuianu.

El a adăugat că "există o directivă europeană care trebuie implementată în România". "Am avut astăzi o discuție legat de eventualele reacții ale unor firme față de implementarea acestei directive și de intențiile de modificări legislative, Cod fiscal și așa mai departe ale Guvernului sau legate de salariul minim pe economia națională. Am primit asigurări că toate lucrurile care țin de securitatea națională (...) ne vor fi aduse la cunoștință de SRI. Dacă vorbim de infracțiunea prevăzută de Legea 31/1990, evident că SRI nu are nicio legătură, Poliția să facă verificări și, apoi, treaba Parchetului pentru că nu-i treaba SRI. Doi, dacă sunt elemente sau activități care privesc securitatea națională este treaba Serviciului Român de Informații. SRI va informa Comisia SRI ori de câte ori există elemente care ne arată că anumite firme, prin activitățile pe care le desfășoară, au o interferență cu ceea ce înseamnă securitatea națională", a declarat Țuțuianu.