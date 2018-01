Ce urmărește Liviu Dragnea prin eliminarea SPP. „E psihopat!”, spune Traian Băsescu

Traian Băsescu este de părere că Dragnea vrea ca prin eliminarea SPP să știe tot ce fac miniștrii, unde se duc, cu cine se întâlnesc, ce vorbesc.

„Prostie mai mare ca asta n-am văzut. Nu știu ce unitate de jandarmi își asumă să îi protejeze pe miniștri sau pe premier. Protecția nu înseamnă doar aghiotantul pe care îl ai lângă tine. SPP e singura instituție abilitată să facă așa ceva. Restul, niște amatori. SPP oferă protecție celor de la ONU. Dragnea a vrut să știe pe unde este prim-ministrul, pe unde sunt miniștrii, că se întâlneau fără să-i spună. L-a întrebat probabil pe Pahonțu și el n-a vrut să-i spună. Asta a generat nervozitatea excesivă a lui Dragnea. El crede că poate folosi structurile independente de Guvern în interesul nevoii sale de informație. Dragnea e psihopat! Crede că mereu îl lucrează cineva. De aici i se trage părerea că Pahonțu îl lucrează, că n-a vrut să-i spună unde sunt miniștrii. Dar cei de la SPP semnează că nu divulgă secrete. SPP are o structură cu care culege informații. Ofițerii SPP nu fac rapoarte despre ce fac demnitarii, ei spun doar dacă au fost incidente, în rest scriu că au ajuns dintr-un punct în altul. Eu, de a doua zi după ce am plecat de la Cotroceni, am încercat să sun la Pahonțu și nu mi-a mai răspuns.”, a spus Traian Băsescu la B1 TV.