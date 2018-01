FOTO EXPLICATIE: Ce trebuie să faci pentru a te îmbogăţi rapid. 5 sfaturi de care toată lumea trebuie să ţină cont

Nu este vorba nici de hazard, nici de castigul la loto cand vine vorba de imbogatire. Antreprenorul Tony Robbins este de parere ca nu trebuie decat sa faci cateva miscari inteligente care te vor imbogati.

In cartea sa, Money: Master The Game, acesta impartaseste 5 strategii care te ajuta sa iti atingi telurile financiare mai repede. Toate aceste metode vor face ca balanta personala sa incline mai mult de fiecare data.

Economiseste mai mult si investeste diferenta

Nu este foarte placut sa economisesti, dar este o strategie care in timp iti va imbunatati stilul de viata. Daca gasesti o metoda prin care sa pui bani deoparte si sa ii investesti productiv, Robbins spune ca te apropii din ce in ce mai mult de telurile financiare.

Castiga mai mult si investeste diferenta

Una din cele mai rapide cai de a avea bani este sa produci mai multi bani. Robbins spune ca pentru a-ti mari veniturile, ar trebui sa devii mult mai valoroasa. Intreaba-te: Esti intr-o companie/locatie si ocupi un loc unde iti sunt cerute competentele? Compensarea reflecta adevarata ta valoare sau este momentul sa ceri o marire de salariu sau sa iti schimb locul de munca.

Redu amenzile si taxele, investeste diferenta

“Nu ceea ce castigi conteaza, ci ceea ce pastrezi”, este de parere Robbins. Gasirea unor metode prin care sa reduci din cheltuieli si sa economisesti mai mult, va aduce banii inapoi in portofelul tau.

Pune pret pe munca ta

Multi oameni considera ca atunci cand pun pret pe ceea ce fac, nu obtin decat reactii negative din partea celorlalti. Deloc adevarat, este foarte important sa iti stii adevarata valoare si ori de cate ori oferi un serviciu, sa ceri la schimb ceva, indiferent ca este vorba de familie, prieteni, colegi sau straini.

Schimba-ti stilul de viata

Daca obisnuiesti sa cheltui tot salariul in cateva zile pe haine scumpe, iesiri in oras, bijuterii sau vacante, poate ar trebui sa iti regandesti stilul de viata. Opteaza pentru o masina modesta care sa nu coste mult si sa fie usor de intretinut, mananca la birou pachete de acasa, nu comanda tot timpul online si renunta la restaurante, opteaza pentru vacante mai ieftine, vaneaza ofertele si adapteaza-ti stilul de viata in asa fel incat sa nu te intinzi mai mult decat ti-e plapuma, conform feminis.ro.