Ce trebuie să faci dacă ai mâncat prea mult la masa de Crăciun?

Pentru romani Craciunul reprezinta, printre altele, si bucuria meselor copioase, pline cu tot felul de bunatati preparate in casa cu mult drag. Asa ca dupa zile sau chiar saptamani intregi de pregatire, masa se umple cu bucate care mai de care mai apetisante, carora le rezistam cu greu, iar in foarte scurt timp ne trezim cu doua, trei kilograme in plus si cu o senzatie de prea plin.

Cum scapi de aceasta senzatie? Cum revii la silueta de dinaintea mesei de Craciun, ca sa te simti mai bine si sa te simti confortabil in hainele pe care le-ai pregatit pentru petrecerea de Anul Nou care vine peste doar o saptamana? Foloseste zilele dintre Craciun si Revelion pentru o mica detoxifiere, care te va ajuta sa treci cu bine si de masa festiva din noaptea dintre ani si sa revii la serviciu cu forte proaspete. Iata ce poti face:

In cazul in care ai consumat prea multe grasimi

Sarmalele, piftia, toba, ciorba de burta, lebarul, chiftelutele, salata beouf – iata doar cateva produse prezente in mod traditional pe mesele romanilor in orice zi de sarbatoare. Desi deosebit de gustoase, toate acestea, la fel ca multe altele, sunt bogate in grasimi. Alimentele de acest tip sunt mai greu de digerat si produc o neplacuta senzatie de disconfort si greutate.

Pentru a scapa de aceste senzatii se recomanda ca dupa o zi in care ai consumat multe preparate bogate in grasimi sa iei o pauza alimentara de 12-24 ore. Ar fi indicat ca timp de o zi sa inlocuiesti toate mesele cu apa minerala plata simpla sau cu lamaie, iar daca simti ca nu rezisti poti consuma si chefir. Acesta va grabi digestia si te va ajuta sa te simti mai bine.

In cazul in care ai mancat prea multa sare sau alimente picante

Muraturile, mezelurile si pastrama fac parte din categoria alimentelor ce contin cantitati mari de sare, iar dupa consumarea acestora este posibil sa te confrunti cu retentia de lichide, lucru care se poate observa mai ales dimineata: poti constata ca ai fata si mainile mai umflate, de pilda. In aceasta situatie este indicat sa elimini lichidul acumulat in tesuturi, asigurand astfel o buna functionare a sistemului renal.

Pentru a grabi eliminarea lichidelor acumulate in tesuturi ca urmare a consumului exagerat de sare din ultimele zile ar trebui sa-ti imbogatesti dieta cu magneziu si celuloza. Despre magneziu stii deja ca este un mineral si il gasesti in fasole alba, fulgi de ovaz, iaurt, banane si altele. Celuloza este o fibra vegetala greu digerabila care imbunatateste digestia si ajuta la slabit si se gaseste in tarate, ovaz, nuci, citrice si in majoritatea legumelor. Timp de cel putin o zi ar fi indicat sa consumi doar fructe si legume proaspete, fierte sau preparate la cuptor sau la aparatul cu abur. Poti sa bei ceai de radacina de brusture sau de codite de cirese neindulcit. Daca vrei, poti inlocui fructele si legumele cu orez fiert fara sare. De preferat ar fi sa alegi insa orezul brun sau pe cel salbatic.

Daca ai exagerat cu dulciurile

Cozonacul si prajiturile traditionale sunt greu de evitat atunci cand le vezi pe masa de Craciun. Insa consumate dupa multe alte feluri de mancare pot provoca senzatii de arsuri, ba chiar si stari de greata. Iti poti usura starea consumand timp de cel putin o zi doar chefir, iaurt si fructe. Poti chiar sa-ti prepari un shake usor dintr-un amestec de fructe proaspete si iaurt sau poti sa-ti prepari o salata de fructe pe care sa o asezonezi cu cateva linguri de iaurt grecesc amestecat, eventual, cu o lingura de miere de albine si o mana de miez de nuca.

Daca vrei ceva mai consistent, prepara o supa usoara de legume pe care o poti consuma in doua sau trei zile consecutive. Desigur ca nici in aceasta situatie n-ar trebui sa uiti sa bei cat mai multa apa minerala plata.

Ce faci daca ai consumat prea mult alcool

Intalnirile cu familia si prietenii sunt intotdeauna un prilej de bucurie si unde e bucurie merge si o tuica, un vin sau o visinata. Daca te-ai lasat luat de val, iar greata, ameteala, capul greu si setea pronuntata iti amintesc deloc subtil ca ai cam exagerat cu bauturile alcoolice la masa festiva, consuma in urmatoarele doua-trei zile doar iaurturi, lapte batut, chefir, citrice, pui fiert, varza acra si terci de ovaz. Aceste alimente te vor ajuta sa elimini cat mai rapid alcoolul, iti vor imbunatati digestia si iti vor calma stomacul iritat.

Daca ai avut ghinionul sa consumi alimente stricate

Chiar si in ziua de Craciun poti avea acest ghinion daca iei masa in afara casei. Speram sa nu fie cazul, insa daca te confrunti cu o indigestie acuta din cauza ca ai consumat alimente perisate si prezinti una sau mai multe dintre urmatoarele simptome: diaree, voma, febra, frisoane, dureri de burta, cheama doctorul sau mergi la spital. Ti se va spune acolo ce ai si ce nu ai voie sa consumi in perioada urmatoare, dar si ce ar trebui sa faci pentru a te repune pe picioare in timp util pentru Revelion.

