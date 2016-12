Ce te aşteaptă când vrei să te laşi de fumat?

Chiar dacă vei avea senzații neplăcute după ce vei renunţa la fumat, niciuna nu se compară cu efectele dezastruoase pe care le are acest obicei asupra organismului.

Primul lucru pe care-l va observa un fumator când renunţă la ţigări sunt schimbarile bruşte de dispoziţie. După ce ai fumat probabil ani buni, ai ajuns într-un punct în care apelezi la ţigări mai ales când eşti stresat. Odată ce te laşi de fumat, nu vei mai putea apela la metoda asta, aşa încât trebuie să te aştepti la o uşoară depresie. Acest lucru se întâmplă unui mic procent de persoane care nu sunt suficient de puternice ca să renunţe.



Atat corpul, cat si mintea ta vor intampina greutati in a scapa brusc de un drog asa de puternic precum nicotina. Va fi nevoie de circa 3-6 luni pentru a scapa nu doar de dependenta fizica, ci mai ales de cea psihica.

Lucrul de care fostii fumatori se plang cel mai des este luarea in greutate. Acest lucru nu are legatura cu renuntarea la fumat in sine, ci cu faptul ca oamenii inlocuiesc obiceiul bagarii tigarii in gura cu alimente. Este o solutie naturala si sigura, atat timp cat este tinuta sub control.



Partile bune

Cum ramane cu avantajele care vin odata cu renuntarea la fumat? Sunt prea multe pentru a fi enumerate in totalitate, dar cele mai importante sunt ca tensiunea iti va mai scadea si ca vei avea un puls normal. Va scadea si riscul de a avea un infarct si ti se vor normaliza simtul mirosului si al gustului: dupa circa 3 luni mancarea si bautura vor avea arome despre care uitasesi ca exista.



Iti va creste capacitatea pulmonara si vei observa ca poti sa te misti mai usor, multumita aportului de oxigen catre muschi, care nu mai este impiedicat de substantele toxice din tigari.