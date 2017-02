Ce suplimente alimentare reduc colesterolul

Pentru a preveni apariția unor afecțiuni cardiovasculare grave cauzate de colesterolul mărit, apelează la suplimentele nutritive. Substanța grasă din sânge, colesterolul, este principalul vinovat pentru formarea pe pereții arterelor a unor „plăci” de grăsime care duc la ateroscleroză, înfundarea vaselor de sânge și complicații ca infactul, accidentul vascular cerebral, angina pectorală.

Uleiurile vegetale și de pește

Medicii recomandă 2 porții de pește pe săptămână pentru a obține acizi grași esențiali care mențin sănătatea inimii prin echilibrarea grăsimilor din organism. Pentru unele persoane este dificil să respecte această indicație. Suplimentele cu ulei de somon, de sâmburi de struguri, de semințe de in sau de cânepă reprezintă soluții utile în cazul lor. Acizii grași polinesaturați Omega-3 și Omega-6 din uleiurile de pește, de in, de sâmburi de struguri scad și nivelul trigliceridelor și previn apariția aterosclerozei.

Cum se iau

Pentru reducerea nivelului de colesterol, normalizarea tensiunii arteriale, fluidificarea sângelui și susținerea unei bune funcționări a inimii, este nevoie de 5 picături de ulei de sâmburi de struguri de 2 ori pe zi sau 2 capsule de ulei de somon, luate în 2 reprize în 24 de ore.

Pectina sub formă de capsule

Un tip de fibră solubilă, pectina reglează tranzitul intestinal și acționează ca un antioxindant care combate acțiunea colesterolului „rău” asupra sistemului circulator al sângelui. Luarea de capsule care conțin pectină extrasă din măr, morcov, grepfrut sau consumul acestor fructe în fiecare zi, la una sau la ambele gustări, 3 săptămâni la rând, favorizează scăderea nivelului de colesterol.

Cum se ia

La administrarea suplimentelor care conțin pectină trebuie luat în calcul faptul că pot influența negativ absorbția unor nutrimente ca fierul, calciul, betacarotenul, zincul. De aceea, pe lângă 1-2 capsule luate de 3 ori pe zi, între mese, e important să mănânci mai multe fructe și legume în stare crudă, care stopează carențele alimentare.

Pulberea de ciuperci Shiitake

Un alt supliment alimentar natural care îți menține colesterolul în limite normale, pulberea obținută din ciupercile Shiitake, are și acțiune antioxidantă, antibacteriană, antivirală, antitumorală. În plus, are efectul de a stimula sistemul imunitar datorită unei substanțe numită lentinan pe care o conține. Nu întâmplător, Shiitake se găsește printre alimentele preferate ale japonezilor longevivi. Experiențele realizate pe cobai cărora li s-au dat doze scăzute de compuși similari lentinanului au arătat o scădere cu 25% a nivelului de colesterol.

Cum se ia

Într-un pahar cu apă pui o jumătate de linguriță de pulbere, amesteci și bei. De-a lungul unei cure de 2 săptămâni pe lună o poți consuma și altfel: adaugi în salate sau sosuri o linguriță de pulbere pe zi.

