Ce sunt, de fapt, cireşele galbene care se găsesc în pieţe. Mai cumperi?

Fie că sunt dulci, amare, cu pulpă moale, semipietroasă sau pietroasă, cireşele sunt surse dovedite de energie, întăresc sistemul imunitar şi sunt remedii valoroase pentru cel puţin 70 de afecţiuni.

Vitaminele A, B şi C, ca şi sărurile de sodiu, potasiu, calciu, fosfor, magneziu, fier, alături de microelemente, precum zinc, cupru, mangan, cobalt şi de zaharurile conţinute în compoziţie, cireşele ne menţin în formă. Dacă le consumăm proaspete, sub formă de suc, sau sub formă de cură, pe care o putem repeta de mai multe ori în sezon, cireşele sunt un tonic pentru orice vârstă.

Cireşele galbene sau deschise la culoare stimulează digestia şi au un puternic efect diuretic. În acelaşi timp, cele de culoare roşie sau negre au efecte antioxidante. Aceste soiuri ajută în bolile hepatice, cardiovasculare, renale sau în diabet şi întârzie procesul de îmbătrânire.