Ce sunt, de fapt, aftele și cum scăpăm de ele în mod natural

Stomatita aftoasă (afta bucală) este o afecţiune care provoacă mici ulceraţii dureroase în cavitatea bucală, de obicei în interiorul buzei, pe obraji sau limbă. Acestea afectează aproximativ 20% din populaţie, fiind mai des întâlnită la copii şi adolescenţi. Aftele apar de obicei între vârstele de 10 şi 40 de ani, au un caracter recurent, frecvenţa recurenţei aftelor variind considerabil. Unele persoane prezintă doar unul sau două episoade pe an, în timp ce altele prezintă serii continue de afte.

Cauzele aftei bucale:

Cauza exactă a stomatitei aftoase nu este însă cunoscută. Există însă mulţi factori care favorizează apariţia acestei afecţiuni precum: un sistem imun deficitar, stresul, alimentaţia dezechilibrată, fumatul, anumite medicamente, diferite traumatisme la nivelul cavităţii bucale și diferite bacterii, arată sănătatea.ro.

Alte cauze posibile pentru aftele bucale ar fi bolile autoimune, perioada menstruaţiei, sarcina.

Simptomele aftei Ulceraţia începe ca o umflatură mică, roşie şi sensibilă care dă senzaţia de arsură timp de o zi. Aftele sunt acoperite cu o membrană galbenă sau albă, fiind mărginite de un halou roşu. În general, aceste afte se vindecă în două săptămâni fără cicatrice.

Remedii naturiste:

Trebuie sa stiti sa pregatiti un remediu extrem de util, care trateaza aceasta problema. Acest remediu se prepara cu ingrediente naturale ce se ascund in dulapul din bucatarie. Vorbim despre sare.

Cum se foloseste sarea pentru tratarea aftelor?

Ia un pahar cu apa si adauga o lingurita de sare. Clatiti gura timp de cateva minute si apoi scuipati.In acest fel procesul de vindecare este imbunatatit. Repetati acest procedeu pe tot parcursul zilei. Aftele vor disparea in scurt timp si vei fi uimit de rezultat. In afara de sare mai puteti folosi si alte ingrediente naturale pentru tratarea aftelor bucale.

Iata cateva dintre ele…

1. Aloe Vera: Aloe Vera va fi cel mai popular si eficient remediu natural,datorita proprietatilor puternice ce pot lupta impotriva inflamatiei si bacteriilor.Acest ingredient are capacitatea de a stimula vindecarea.Pentru a elimina aceste afte ai nevoie de gelul din frunzele acestei plante.Aplicati pe rana de 3-4 ori pe zi.

2. Bicarbonat de sodiu: Acest ingredient va atenueaza durerea si inflamatia care declanseaza aftele,prin neutralizarea aciditatii.Se prepara o pasta cu putina apa si o lingurita de bicarbonat de sodiu.Aplica pasta pe zona afectata si spalati cu apa calda dupa cateva minute.Repetati aceasta procedura de 3-4 ori pe zi.

3. Coriandru: Coriandrul reduce durerea si disconfortul provocat de afte,datorita proprietatilor sale anti-inflamatoare,anti-septice si anti-fungice.Se aduce la fierbere un pumn de frunze de coriandru la o cana cu apa.Lasa sa se raceasca si strecoara amestecul.Folositi-l pentru clatirea gurii de 3-4 ori pe zi.

4. Salvia: Salvia este o planta ce poate trata cu succes si in mod natural aceasta problema. Fierbeti 2 cani de apa, dupa care adauga 3 linguri de frunze de salvie. Cand amestecul se raceste,se clateste gura cu el.

5. Miere: Mierea de albine a fost intotdeauna cunoscuta pentru proprietatile sale anti-bacteriene si anti-septice,asadar poate lupta si impotriva aftelor.Aplica miere in jurul locului afectat de cateva ori pe zi.S-ar putea sa simtiti unele dureri,dar nu va faceti griji deoarece rana va disparea in curand.Durerea dispare in mai putin de 10 minute,iar roseata si veziculele nu se vor dezvolta.Nu exista o razbunare mai dulce ca asta!