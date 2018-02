Ce spuneau Dragnea și liderii PSD în 2016 de transferul contribuțiilor: "O bazaconie, trădare"

Liviu Dragnea

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Liderii şi membrii PSD şi ALDE erau, în anul 2016, înainte de alegeri, vehemenţi împotriva transferului contribuţiilor de la angajator la angajat, pe care o calificau drept o măsură „aproape fascistă" sau „o trădare de ţară". La acel moment, apăruse această idee din partea secretarului de stat de la Finanțe, din Guvernul tehnocrat, Gabriel Biriș.

Transferul contribuţiilor de la angajator la angajat era considerat de social-democraţi, în septembrie 2016, o măsură care „afectează siguranţa naţională".

În toamna lui 2016, când Gabriel Biriș, la acea vreme secretar de stat în Ministerul Finanțelor în timpul guvernării lui Dacian Ciolos, a propus un proiect ce viza chiar transferul contribuțiilor în sarcină angajatului. Biriși și-a dat demisia tocmai în urma scandalului provocat de această iniţiativă.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea o numea „o bazaconie", Codrin Ştefănescu vorbea de „anihilare" şi „trădare de ţară", iar Liviu Pop spunea că „afectează siguranţa naţională".

Liderii PSD au criticat cu mare îndârjire proiectul, numindu-l "bazaconie", "fascist", "neo-liberal" și susțineau că ar face mare rău românilor, economiei și ar goni investitorii.

Declarațiile lui Liviu Dragnea de atunci:

"Investitorii, si romani si straini, deja fac un pas inapoi. Sunt rezerve in a-si continua programul de investitii pentru ca se gandesc 'daca asa se lucreaza in Romania, daca nu putem vorbi de predictibilitate, orice schimbare de genul asta influenteaza afacerile imediat".



"A produs tulburare foarte mare in tot mediul economic si nu numai".



"Chiar va fi blocat in Parlament si tulbura din nou mediul economic".



"S-a ajuns la aceasta intalnire de astazi pentru ca a aparut in spatiul public o intentie de a modifica Codul Fiscal. (...) Va cer domnule prim-ministru sa stopati orice intentie, orice masura anti-nationala pe care vreun membru al Guverului dvs. ar avea de gand sa o ia".



"Ii asigur, de asemenea, pe romnai ca daca cumva se va intampla lucrul asta, si, iertati-ma, dupa ceea ce s-a intamplat cu Codul Fiscal, cu intentia de a fi modificat Codul Fiscal, nu avem foarte mare incredere, cred ca putem sa-i asiguram pe toti romanii ca orice masura anti-nationala, orice crestere de taxe, orice taiere de venituri, va fi reparata si stopata de noi, imediat ce vom veni la guvernare".