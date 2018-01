Ce spune Vladimir Putin despre cariera lui de spion, ”precedentul său loc de muncă”

Vladimir Putin sugereaza ca "precedentul (sau) loc de munca", de spion, l-a pregatit sa devina presedinte, scrie hotnews.ro.

Intr-un interviu pentru o televiziune rusa de stat, din care Moscow Times a dezvaluit unele fragmente, Vladimir Putin este intrebat daca si-a schimbat comportamentul de cand a devenit presedinte.

"Oricat de ciudat ar putea sa para, nu", raspunde el.

"Da, sunt expus, insa in viata mea precedenta am incercat intotodeauna sa ma comport ca si cum eram mereu sub supraveghere. Este ciudat, dar asa s-a intamplat, fara indoiala din cauza precedentului meu loc de munca".

Putin a lucrat in serviciile secrete ruse din 1975 in 1991, in Germania de Est. Rolul sau precis este neclar, insa ar fi putut sa fi lucrat in legatura cu Stasi, politia politica a regimului comunist local.