Ce spune un greu din PSD despre amnistie și grațiere

Secretarul general al Guvernului, Toni Greblă, a declarat luni că nu a discutat în Executiv sau cu Liviu Dragnea şi Viorica Dăncilă despre un proiect privind amnistia şi graţierea, însă a precizat că "nişte măsuri minime reparatorii trebuie să existe", conform agerpres.ro.

"Eu nu am în atribuţiile demnităţii pe care o ocup problemele de justiţie, astfel încât nu am auzit ca la nivelul Guvernului să fie purtată o astfel de discuţie. (...) Vreau să vă spun că mai multe opinii mi-aţi cerut dumneavoastră decât domnul preşedinte Dragnea, care nu a purtat nicio discuţie cu mine, nici cu doamna premier nu am purtat o asemenea discuţie", a spus Toni Greblă.