Ce spune Răzvan Cuc după o lună la șefia Ministerului Transporturilor

Transporturile o iau la vale. E concluzia ministrului Răzvan Cuc după o lună de la preluarea mandatului.

Răzvan Cuc a susținut sâmbătă o conferință de presă în care s-a plâns de problemele din domeniu în fața presei, dar nu a anunțat nicio măsură. La TAROM, de exemplu, se plânge că au dispărut banii din conturile companiei. Și tot astăzi, ministrul a fost nevoit să vorbească și despre încă un tren care a sărit de pe șine.

"Va spuneam că s-au deschis foarte multe curse fără să se facă studiu de rentabilitate: Sibiu Stuttgard, Paris Cluj, Paris Timi;oara. Știti cu ce grad de ocupare zburau? 25%. Însemna că zbura un A3 cu 10 pasageri la bord. Ce am mai observat în ultimul timp la acest management profesionist? Pai știți că în 2017 i-am spus directorului de atunci să începem o restructurare. În 2017 erau la Tarom 1874 de angajați. Au fost plecări voluntare, circa 229 de persoane și 10 care s-au pensionat. Ce sa vedeți, azi avem 1900 de persoane", a declarat ministrul Răzvan Cuc.

Cuc a reiterat faptul că managementul defectuos a fost motivul schimbării conducerii TAROM, arătând că, la nivelul anului 2017, compania a avut pierderi de 172 de milioane de lei, din care 40% doar în perioada octombrie-decembrie, după venirea lui Wolff la conducerea companiei.



Deşi acesta îşi fixase ca ţintă să nu mai existe pierderi în 2018, anul trecut s-a finalizat cu un rezultat negativ de 133 de milioane de lei, iar anul acesta, în primele două luni, s-au acumulat pierderi de 47 de milioane de lei.







"La 23 martie 2019, adică ieri, compania avea un disponibil de lichidităţi, adică nişte sume de bani pentru a veni şi a ajuta compania dacă existau probleme, de 9,273 milioane de dolari. La 1 octombrie 2017, când Wolff a preluat conducerea companiei, în acest cont erau cu 77,468 de milioane de dolari, deci vedem o diferenţă într-un an şi patru luni de 58 de milioane de dolari. La această diferenţă am identificat încă 20 de milioane de lei plăţi restante la zi pe care TAROM trebuie să le plătească în următoarea perioadă. Aştept raportul corpului de control să vedem pe ce s-au cheltuit aceşti bani", a adăugat Cuc.



Werner Wolf a anunţat, joi, că şi-a încheiat mandatul de director general al companiei TAROM după un an şi patru luni, perioadă în care a reuşit să inverseze trendul descendent pe care se afla operatorul aerian în 2017.