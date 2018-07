Ce spune preşedintele Academiei Române despre educaţia sexuală în şcolile din România

Preşedintele Academiei Române, declaraţii halucinante despre educaţia sexuală în şcoli

Preşedintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, a făcut câteva declaraţii despre ceea ce ar însemna introducerea orelor de educaţie sexuală în şcolile din România, materie care ar fi absolut necesară, având în vedere numărul uriaş de minore care devin mame!

Deşi suntem în secolul XXI, deşi ne lăudăm că trăim într-o ţară civilizată, cu oameni educaţi, iată că totul pare efemer şi nefondat atunci când îl asculţi chiar pe Ioan Aurel Pop, Preşedintele Academiei Române, un om erudit, cu o educaţie aleasă, vorbind despre un subiect care nu ar mai trebui de multă vreme să fie considerat tabu: educaţia sexuală în şcoli!

"De la început, ca unul care a predat patru ani în învățământul preuniversitar (liceal), pot să vă spun din experiență că intenția și practica Ministerului Educației de a introduce mereu noi discipline (materii) școlare este nerealistă și chiar păguboasă. De ce? Numărul de ore pe săptămână pentru un elev este limitat, iar științele educației ne aduc destule argumente în acest sens. Introducerea de noi „materii” înseamnă dislocarea disciplinelor tradiționale și verificate în întreaga Epocă Modernă. Cu alte cuvinte, ca să introducem Educație bancară sau economică, Educație pentru protecția mediului, Educație pentru sănătate, Educație managerială, Educație pentru siguranța circulației publice, Șah, Educație sexuală (sunt numai câteva dintre propunerile făcute de felurite instanțe – persoane, ONG-uri, instituții ale statului etc.), înseamnă să reducem sau să scoatem din planurile de învățământ ore de Istorie, Geografie, Limba și literatura română, limbi străine, Biologie și altele. Or, nu se poate ca, sub pretextul pregătirii elevilor pentru viață, să se renunțe la disciplinele care formează viitoarele personalități, care făuresc cultura generală, care structurează identitatea personală și de grup. Toate aceste propuneri de noi „materii” pleacă de la o înțelegere greșită a rostului școlii. Asemenea propuneri nu reprezintă, de fapt, materii, ci teme și conținuturi care pot fi abordate, cu tact și competență, în cadrul disciplinelor existente”, a spus Ioan Aurel Pop.

Ideile expuse de Preşedintele Academiei Române şi prezentate, pe larg de evz.ro, nu se rezumă doar la faptul că noile materii propuse pentru a face parte din programa şcolară nu sunt în regulă. „Întotdeauna, începând cu a doua jumătate a secolului trecut, s-au abordat în școlile noastre, mai bine sau mai rău, subiecte ca protecția mediului, circulația publică, paza contra incendiilor, igienă și chiar sexualitate. Eu însumi, începând cu clasa a VIII-a, am învățat la materii precum Dirigenție, Anatomia și fiziologia omului, Geografie, Zoologie, Filozofie, Istorie, Chimie, Fizică, Științe sociale etc. diferite noțiuni foarte necesare legate de subiectele enumerate mai sus. Profesorii de biologie, mai ales în clasele de liceu, aveau datoria să facă educație sexuală, chemând chiar specialiști în domeniu la unele dintre lecțiile lor. Că acest lucru nu se făcea constant și bine, că unii ocoleau – din falsă pudoare ori din alte motive – astfel de subiecte este adevărat, dar acestea nu sunt argumente pentru a disloca o întreagă structură de învățământ. Natural, din timp în timp, și materiile trebuie primenite și chiar înlocuite cu altele, mai adecvate vieții trepidante pe care o trăim, dar acest fapt trebuie să se petreacă la nivelul duratei lungi, o dată sau de două ori într-o generație (socotită cam la 25-30 de ani). Noi, însă, vrem să schimbăm mereu, frenetic, dar nu benefic, dezorientând întreaga școală românească. Pe de altă parte, procedura păcătoasă de introducere de noi materii înseamnă ca acestea, alături de multe dintre disciplinele vechi, să se facă în câte o oră pe săptămână, ceea ce este complet nepedagogic și periculos. Cum să poți da, ca profesor, cel puțin câte două note obiective pe semestru, la fiecare materie, ca să închei media? Evident, nu poți și atunci intervine formalismul, incorectitudinea și chiar frauda”, a mai spus Ioan Aurel Pop.

Însă, declaraţiile pe teme pedagogice, nu se opresc aici. "Alte tipuri de familii, familiei tradiționale este o eroare fatală", spune Preşedintele Academiei Române.