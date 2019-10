Ce spune Orban despre propunerea lui Nica la funcția de comisar european

Ludovic Orban a declarat miercuri seara la Realitatea TV că PNL ar fi trimis o propunere de comisar care să fie acceptată din prima, fără să facă o nominalizare clară, și că ar fi cerut și un post de vicepreședinte al Comisiei Europene.

România este in pericol de pierde portofoliul la transporturi din Comisia Europeană.

Liderul PNL a comentat că: "timp de o lună de zile, i-am solicitat premierului Dăncilă să retragă candidatura Rovanei Plumb spunându-i foarte clar că nu are nici cea mai mică șansă să treacă de Parlament.

S-a încăpățânat să mențină această această candidatură. Acum vine cu Dan Nica care era într-o situație la fel de proastă."

Pus să facă o nominalizare cu privire la postul de comisar european, Orban a evitat să dea un nume.

"Noi nu suntem în situația de a propune comisar european, dar am fi propus un om care ar fi trecut din prima. Noi ne-am fi bătut ca partid dacă eram la Guvernare să obținem o candidatură de vicepreședinție europeană. Noi am fi respectat legea și am fi trimis o propunere care era acceptată din prima: chestiunea de integritate și de profesionalism, cât de potrivit ești pentru portofoliul respectiv.", a conchis Orban.